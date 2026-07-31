Подмосковные спасатели предупредили о риске купания при переменчивой погоде

31 июля 2026, 20:43

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лето в Подмосковье в этом году выдалось непредсказуемым: зной сменяется ливнями, а жаркая погода – резким похолоданием. В таких условиях вода в водоёмах не успевает прогреться, и купание порой становится рискованным, предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





Заплыв при переменчивой погоде – серьёзная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Холодная вода заставляет организм работать на пределе, превращая отдых в испытание для здоровья.

«Погода нестабильная: столбики термометров то взлетают до +25°C, то опускаются из-за дождей. Резкое погружение может спровоцировать холодовой шок, спазм дыхания и судороги. Тело охлаждается мгновенно, что может привести к гипотермии и даже остановке сердца. Если всё же решение искупаться окончательное, заходить в воду следует постепенно, давая телу адаптироваться к температуре. Важно учитывать свои физические возможности и состояние здоровья», – сказал начальник 244-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Владислав Беляев.