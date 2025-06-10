На озёрах Шатуры и Рошаля открыли прокат сапов
Жителям и гостям муниципального округа Шатура предложили освоить сапсёрфинг. С наступлением летней погоды на озёрах Шатуры и Рошаля открыли прокат надувных досок, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Для занятия этим видом спорта не нужны особая физическая подготовка, годы тренировок и дорогое оборудование. Освоить управление надувной сап-доской каждый может за 20-30 минут. На пляжах работают опытные инструкторы, которые помогут новичкам.
Первый этим летом выход на воду совершили участники клуба «Активное долголетие».
«В прошлом году мы впервые попробовали этот вид спорта, и он всем очень понравился. Начали с небольших прогулок, а в конце сезона доходили на сапах до Спасо-Преображенского храма в селе Андреевские Выселки. В этом году планируем продолжить традицию», – поделилась планами директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирина Тимофеева.Для участников программы губернатора «Активное долголетие» этот вид досуга организован бесплатно. Узнать подробности можно по телефонам 8(49645)3-20-19 и 8(49645)5-84-70.