На озёрах Шатуры и Рошаля открыли прокат сапов

10 июня 2025, 17:47

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Жителям и гостям муниципального округа Шатура предложили освоить сапсёрфинг. С наступлением летней погоды на озёрах Шатуры и Рошаля открыли прокат надувных досок, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Для занятия этим видом спорта не нужны особая физическая подготовка, годы тренировок и дорогое оборудование. Освоить управление надувной сап-доской каждый может за 20-30 минут. На пляжах работают опытные инструкторы, которые помогут новичкам.



Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Первый этим летом выход на воду совершили участники клуба «Активное долголетие».

«В прошлом году мы впервые попробовали этот вид спорта, и он всем очень понравился. Начали с небольших прогулок, а в конце сезона доходили на сапах до Спасо-Преображенского храма в селе Андреевские Выселки. В этом году планируем продолжить традицию», – поделилась планами директор Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Шатурский» Ирина Тимофеева.