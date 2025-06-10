Рабочие отчитались о ходе ремонта кровли шатурского ДК им. Косякова
Видео: пресс-служба администрации м.о. Шатура
Текущий ремонт кровли ведётся в Доме культуры им. Косякова в городе Рошаль муниципального округа Шатура, площадь работ составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Сейчас рабочие демонтируют покрытие старой крыши. В ходе ремонта будет выполнено устройство обрешётки с прозорами из досок и брусков для последующей укладки кровли из листовой стали. Планируется также обработать деревянные поверхности огнебиозащитным составом», — говорится в сообщении.На обновлённой крыше установят снегозадержатели и подвесные желоба для водостока.
Ремонт в ДК проводится без отмены концертов. Работы также не мешают мероприятиям на летней площадке. При этом до окончания ремонта посетителям следует быть внимательнее при входе в здание и не заходить на территорию, огороженную сигнальными лентами.