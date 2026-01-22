На парковке у дороги «Калиново – Дракино» стартовала отсыпка пешеходной дорожки

22 января 2026, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Работы по обустройству пешеходной дорожки на дороге «Калиново – Дракино» завершат во втором квартале этого года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Дорога ведёт к туристическому комплексу в Серпухове. В рамках её реконструкции строители начали отсыпку земполотна. Основные работы ведут на парковке на 906 мест. Там закончили устройство земполотна и слоёв основания парковки. Сейчас обустраивают наружное освещение.



Фото: пресс-служба Минтранса МО

«Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года. В сентябре 2025-го строители завершили расширение основного хода дороги до четырёх полос движения и реконструкцию примыкающего участка дороги «Серпухов – Протвино» длиной 600 метров. Таже были обустроены тротуары, заездные карманы для автобусов. На перекрёстке Дракино – Протвино появились специальные карманы для безопасного левого поворота, а между деревнями Калиново и Дракино установили новый светофор», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.