В Подмосковье завершили капремонт платформы на станции Шатура
Центральная ЦППК закончила капитальный ремонт платформы на станции Шатура Казанского направления МЖД. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области со ссылкой на компанию.
Ремонт проводили без остановки работы станции.
«На станции обновили островную высокую платформу. В ходе работ заменили фундаментные блоки и плиты перекрытия, выполнили гидроизоляцию, уложили более двух тысяч квадратных метров брусчатки с линией безопасности. Новое покрытие заменило асфальт. Оно отличается повышенной износостойкостью и более длительным сроком службы», – рассказали в ЦППК.
Обновлённая платформа – единственная на станции. На ней также установили скамейки и урны, современное светодиодное освещение и элементы навигации.