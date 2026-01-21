С региональных дорог Подмосковья вывезли более 180 тысяч кубометров снега

21 января 2026, 14:44

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 180 тысяч кубометров снега вывезли с региональных дорог Московской области с начала января. Работы по уборке ведутся круглосуточно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Вызовом для подмосковных дорожников стал обрушившийся на столичный регион снегопад «Фрэнсис», вошедший в пятёрку самых сильных за последние 146 лет.





«Общий объём вывезенного с дорог снега равняется примерно 12 тысячам КамАЗов. Снег складируют в специальных местах, организованных в 40 округах региона», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.