На Пасху на маршрутах ЦППК введут дополнительные остановки
Электрички Центральной пригородной пассажирской компании, курсирующие на Рижском, Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях, на Пасху будут делать дополнительные остановки. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Изменения призваны сделать поездки в храмы и на кладбища более удобными для пассажиров.
«Оптимизацию графика движения компания-перевозчик согласовала с МЖД», — отмечается в сообщении.На Рижском направлении девяти электропоездам добавили остановки на станции Троицкое и двум — на станции Миитовская. На Павелецком направлении ещё семь составов будут останавливаться на станции Чертаново, десять — на Калинина и 12 — на Булатниково. На Киевском направлении трём поездам назначили дополнительные остановки на станции Алабино, а на Белорусском направлении ещё 18 электричек будут делать остановку на станции Здравница и 12 — на станции Отрадное.