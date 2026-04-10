Достижения.рф

На Пасху на маршрутах ЦППК введут дополнительные остановки

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Электрички Центральной пригородной пассажирской компании, курсирующие на Рижском, Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях, на Пасху будут делать дополнительные остановки. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.



Изменения призваны сделать поездки в храмы и на кладбища более удобными для пассажиров.

«Оптимизацию графика движения компания-перевозчик согласовала с МЖД», — отмечается в сообщении.
На Рижском направлении девяти электропоездам добавили остановки на станции Троицкое и двум — на станции Миитовская. На Павелецком направлении ещё семь составов будут останавливаться на станции Чертаново, десять — на Калинина и 12 — на Булатниково. На Киевском направлении трём поездам назначили дополнительные остановки на станции Алабино, а на Белорусском направлении ещё 18 электричек будут делать остановку на станции Здравница и 12 — на станции Отрадное.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0