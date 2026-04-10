На Пасху на маршрутах ЦППК введут дополнительные остановки

Электрички Центральной пригородной пассажирской компании, курсирующие на Рижском, Павелецком, Киевском и Белорусском направлениях, на Пасху будут делать дополнительные остановки. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Изменения призваны сделать поездки в храмы и на кладбища более удобными для пассажиров.





«Оптимизацию графика движения компания-перевозчик согласовала с МЖД», — отмечается в сообщении.