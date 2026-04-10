В Троицком храме Подольска провели инструктаж по пожарной безопасности
Профилактический инструктаж по пожарной безопасности провели сотрудники МЧС в Троицком храме городского округа Подольск в преддверии Пасхи. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Специалисты проверили состояние наличие и состояние огнетушителей, раздали священнослужителям памятки по обеспечению безопасности и объяснили, как нужно действовать при возникновении пожара.
«Инспекторы МЧС также напомнили настоятелю и персоналу храма правила использования лампад и свечей и подчеркнули важность наличия свободного доступа к эвакуационным выходам», — говорится в сообщении.В подобные инструктажи перед Пасхой проводятся в течение недели и в других церквях Подольска.
Ранее сообщалось, что в Пасхальную ночь у храмов Подмосковья будут дежурить сотрудники ГАИ.