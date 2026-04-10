В Московской области планируют произвести за год около 250 миллионов яиц

10 апреля 2026, 17:52

оригинал

Жителям Подмосковья хватит яиц на Пасху. Только за первые два месяца этого года сельскохозяйственные организации региона произвели без малого 33 млн яиц, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





В 2025 году в Московской области было произведено 227,3 млн штук пищевых яиц, а в прогнозе на 2026-й – около 250 млн штук.

«Успехи отрасли подкрепляются реализацией крупных инвестпроектов. Пример – строительство современного комплекса по производству куриного яйца в Кашире, которое ведёт ООО «Белянка». Объём инвестиций достигнет шести миллиардов рублей. Запуск комплекса позволит создать 300 рабочих мест», – рассказали в министерстве.

