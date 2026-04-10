В Московской области планируют произвести за год около 250 миллионов яиц
Жителям Подмосковья хватит яиц на Пасху. Только за первые два месяца этого года сельскохозяйственные организации региона произвели без малого 33 млн яиц, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
В 2025 году в Московской области было произведено 227,3 млн штук пищевых яиц, а в прогнозе на 2026-й – около 250 млн штук.
«Успехи отрасли подкрепляются реализацией крупных инвестпроектов. Пример – строительство современного комплекса по производству куриного яйца в Кашире, которое ведёт ООО «Белянка». Объём инвестиций достигнет шести миллиардов рублей. Запуск комплекса позволит создать 300 рабочих мест», – рассказали в министерстве.
Там напомнили, что одна из самых весёлых пасхальных традиций – битьё яиц. Этот обычай уходит корнями в глубокую древность и по одной из версий связан с символикой возрождения и победы.
Суть забавы проста: участники берут по крашеному яйцу и ударяют ими друг о друга. Побеждает тот, чьё яйцо остаётся целым.
Историки выдвигают разные предположения о происхождении традиции. Среди самых распространённых – идея символического соревнования между добром и злом, где неразбитое яйцо символизирует торжество светлых сил.