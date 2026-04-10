Достижения.рф

В Московской области планируют произвести за год около 250 миллионов яиц

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Жителям Подмосковья хватит яиц на Пасху. Только за первые два месяца этого года сельскохозяйственные организации региона произвели без малого 33 млн яиц, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.



В 2025 году в Московской области было произведено 227,3 млн штук пищевых яиц, а в прогнозе на 2026-й – около 250 млн штук.

«Успехи отрасли подкрепляются реализацией крупных инвестпроектов. Пример – строительство современного комплекса по производству куриного яйца в Кашире, которое ведёт ООО «Белянка». Объём инвестиций достигнет шести миллиардов рублей. Запуск комплекса позволит создать 300 рабочих мест», – рассказали в министерстве.
Там напомнили, что одна из самых весёлых пасхальных традиций – битьё яиц. Этот обычай уходит корнями в глубокую древность и по одной из версий связан с символикой возрождения и победы.

Суть забавы проста: участники берут по крашеному яйцу и ударяют ими друг о друга. Побеждает тот, чьё яйцо остаётся целым.

Историки выдвигают разные предположения о происхождении традиции. Среди самых распространённых – идея символического соревнования между добром и злом, где неразбитое яйцо символизирует торжество светлых сил.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0