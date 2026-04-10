В 2026 году в Подмосковье проведут капремонт порядка 50 детских садов

10 апреля 2026, 18:10

оригинал

В Московской области в этом году проведут капитальный ремонт около 50 детских садов. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.





Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым он проверил ход капремонта детсада №5 в микрорайоне Купавна.

«Приводим в Подмосковье в порядок около 50 дошкольных учреждений. Всего в Московской области за пять лет по просьбе жителей обновили 342 образовательных учреждения, 97 из них – детские сады», – подчеркнул Брынцалов.

Фото: пресс-служба Мособлдумы



«В этом году в программу капитального ремонта у нас вошли четыре детских сада и две школы. Мы следим, чтобы после проведённых работ все они выглядели красиво и современно, а внутри были созданы условия для качественного и комфортного обучения детей», – добавил Юров.