В 2026 году в Подмосковье проведут капремонт порядка 50 детских садов
В Московской области в этом году проведут капитальный ремонт около 50 детских садов. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым он проверил ход капремонта детсада №5 в микрорайоне Купавна.
«Приводим в Подмосковье в порядок около 50 дошкольных учреждений. Всего в Московской области за пять лет по просьбе жителей обновили 342 образовательных учреждения, 97 из них – детские сады», – подчеркнул Брынцалов.
Детсад в Купавне ждёт полная модернизация. Как отметил начальник строительного участка Сергей Борисов, работы ведутся по графику. Уже завершился основной объём демонтажных работ. Специалисты приступили к штукатурке стен, заливке полов, утеплению фасада, прокладке сетей и ремонту крыши. Строительная готовность объекта – 25%.
«В этом году в программу капитального ремонта у нас вошли четыре детских сада и две школы. Мы следим, чтобы после проведённых работ все они выглядели красиво и современно, а внутри были созданы условия для качественного и комфортного обучения детей», – добавил Юров.Детсад входит в состав образовательного комплекса гимназии №9 имени Горшкова. Он рассчитан более чем на 130 детей. Обновлённое учреждение планируют открыть осенью.