В 2026 году системы газоснабжения обновят более чем 220 подмосковных домах

17 марта 2026, 15:51

В этом году в 229 многоквартирных домах Подмосковья намерены обновить системы газоснабжения. В планах – замена 464 конструктивных элементов газового оборудования, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Топ-5 округов с самым количеством домов в плане на 2026 год – Химки (55 МКД), Балашиха (25), Лобня (16), Коломна (14), Долгопрудный, (11) и Мытищи (10 многоквартирных домов).



Ремонт газового оборудования охватит 33 городских и муниципальных округа. Работы будут проводить по региональной программе капремонта.

«Жителям необходимо знать, что управляющая организация заранее предупреждает о предстоящих работах. Замена газового оборудования при условии полного доступа в квартиру занимает три дня. Газ на весь период ремонта перекрывают во всём доме одновременно. Бригада работает поквартирно, по утверждённому графику», – разъяснили в ведомстве.