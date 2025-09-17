Достижения.рф

На Павелецком вокзале поставили дополнительные установки для досмотра багажа

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три дополнительные рентгенотелевизионные установки и три рамки металлоискателей поставили на Павелецком вокзале. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.



Дополнительные установки позволили значительно ускорить процедуру проверки пассажиров и их багажа.

«Благодаря новой технике пропускная способность вокзального комплекса увеличилась на 80%. Теперь пассажиры могут проходить без задержки даже при одновременном прибытии нескольких поездов», — говорится в сообщении.
Для обслуживания рентгенотелевизионных установок на Павелецком вокзале увеличили штат сотрудников транспортной безопасности.

Процедура досмотра одного пассажира занимает в среднем 15 секунд.
Лев Каштанов

