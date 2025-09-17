На Павелецком вокзале поставили дополнительные установки для досмотра багажа

17 сентября 2025, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три дополнительные рентгенотелевизионные установки и три рамки металлоискателей поставили на Павелецком вокзале. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Дополнительные установки позволили значительно ускорить процедуру проверки пассажиров и их багажа.





«Благодаря новой технике пропускная способность вокзального комплекса увеличилась на 80%. Теперь пассажиры могут проходить без задержки даже при одновременном прибытии нескольких поездов», — говорится в сообщении.