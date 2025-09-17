В Подмосковье с начала года ввели в сельхозоборот более 4 тысяч га земель

17 сентября 2025, 12:34

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше четырёх тысяч гектаров залежных земель ввели в сельскохозяйственный оборот агропредприятия Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Земли находятся на территории 20 муниципалитетов региона. Больше всего площадей освоили в Волоколамском округе, Ступине и Лотошине.





«В Волоколамском округе компания «Рассвет-Авангард» ввела в сельхозоборот 838 гектаров, а компания «Шульгино» — семь гектаров. В округе Ступино 358,5 га освоил племзавод «Барыбино», 329,7 га — племзавод «Повадино» и 29 га — АО «АгроМолоко». А в Лотошине 385 га ввела в оборот компания «Агроинновация МО», — говорится в сообщении.