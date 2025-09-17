В Подмосковье с начала года ввели в сельхозоборот более 4 тысяч га земель
Свыше четырёх тысяч гектаров залежных земель ввели в сельскохозяйственный оборот агропредприятия Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Земли находятся на территории 20 муниципалитетов региона. Больше всего площадей освоили в Волоколамском округе, Ступине и Лотошине.
«В Волоколамском округе компания «Рассвет-Авангард» ввела в сельхозоборот 838 гектаров, а компания «Шульгино» — семь гектаров. В округе Ступино 358,5 га освоил племзавод «Барыбино», 329,7 га — племзавод «Повадино» и 29 га — АО «АгроМолоко». А в Лотошине 385 га ввела в оборот компания «Агроинновация МО», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что на мероприятия по «оживлению» залежных земель в регионе предусмотрена субсидия. Она составляет до 50% от понесённых затрат.