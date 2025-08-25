На педагогической конференции в Ступине дали старт новому учебному году

25 августа 2025, 19:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Во Дворце культуры в Ступине состоялась августовская педагогическая конференция, на которой подвели итоги прошлого учебного года, наметили ориентиры дальнейшей работы и дали официальное начало новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Лейтмотивом конференции этого года стала «Система образования как пространство возможностей: вызовы, ориентиры, решения». В зале собрались руководители образовательных организаций, педагоги, воспитатели, логопеды и социальные психологи.



О достижениях округа рассказала замглавы городского округа Ступино Юлия Калинина.

«Наша система очень неплохо выглядит на образовательном небосклоне Московской области. В этом году мы испытали триумф. На педагогическом форуме услышали результаты года, и наша школа №9 вошла в топ-3 лучших школ региона. За этим результатом стоит колоссальнейший труд, но много ещё впереди. Будем стремиться занять первое место», – сказала Калинина.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино



«Продолжает работу наш Менделеевский класс. Физика, химия, углублённая математика – те предметы, которым уделяем большое внимание. Математику в нашем образовательном комплексе начинаем преподавать с детского сада, то есть занятия в дошкольных группах ведутся по программе Петерсон», – рассказала директор школы № 9 Елена Семченко.

«Все седьмые классы будут обучаться по различным уровням математики. В пятых классах также уделяем большое внимание математике. Продолжаем работу с десятыми и одиннадцатыми классами. В программу включены обучение по индивидуальным учебным планам и создание образовательных траекторий, которые помогают достичь высоких результатов на ЕГЭ и обеспечить успешное поступление выпускников», – добавила директор.