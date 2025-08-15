В Ступине полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным угонщиком

15 августа 2025, 09:12

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Сотрудники ДПС задержали на территории городского округа Ступино 29-летнего жителя Ростовской области за пьяное вождение. Для того, чтобы его остановить, пришлось применить оружие. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





На машину нарушителя инспекторы ДПС обратили внимание на 296-м километре Московского большого кольца. Автомобиль был с механическими повреждениями, и правоохранители дали водителю сигнал остановиться для проверки документов. Но водитель вместо этого только увеличил скорость. Полицейские начали погоню.





«В ходе погони полицейские не раз предупреждали нарушителя о намерении применить огнестрельное оружие, однако водитель продолжал попытки скрыться. При этом он нарушал правила движения и создавал угрозу для других машин. Тогда полицейские выстрелили в воздух, а затем — по колёсам лихача», — говорится в сообщении.