Юным жителям округа Ступино вручили первые паспорта

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Первые паспорта получили 20 четырнадцатилетних жителей городского округа Ступино. Церемония состоялась перед домом культуры «Металлург». Об этом сообщает администрация муниципалитета.



Главный документ гражданина Российской Федерации, а также памятные подарки ребятам вручил глава округа Сергей Мужальских.

«Паспорт не только подтверждает ваше гражданство, но и открывает новые горизонты. Дорогие ребята, желаю найти свое призвание, успешно окончить школу, специальные и высшие учебные заведения, которые вы выберете, и вернуться в наш муниципалитет. Верьте в себя, ставьте высокие цели и достигайте их», — сказал Сергей Мужальских.
Юных граждан поздравила также член окружного Совета депутатов Ирина Ухабова. А завершилась церемония общей фотографией.
Лев Каштанов

