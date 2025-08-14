Юным жителям округа Ступино вручили первые паспорта
Первые паспорта получили 20 четырнадцатилетних жителей городского округа Ступино. Церемония состоялась перед домом культуры «Металлург». Об этом сообщает администрация муниципалитета.
Главный документ гражданина Российской Федерации, а также памятные подарки ребятам вручил глава округа Сергей Мужальских.
«Паспорт не только подтверждает ваше гражданство, но и открывает новые горизонты. Дорогие ребята, желаю найти свое призвание, успешно окончить школу, специальные и высшие учебные заведения, которые вы выберете, и вернуться в наш муниципалитет. Верьте в себя, ставьте высокие цели и достигайте их», — сказал Сергей Мужальских.Юных граждан поздравила также член окружного Совета депутатов Ирина Ухабова. А завершилась церемония общей фотографией.