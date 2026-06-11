На переезде в Раменском провели профилактический рейд для водителей
На железнодорожном переезде «56 км» в Раменском прошёл профилактический рейд. Автолюбителям напомнили правила пересечения рельсовых путей, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Такие профилактические мероприятия администрация проводит регулярно.
«Водители должны понимать, что автоматика на переезде работает независимо от дежурного. Система при определённом приближении поезда к переезду автоматически даёт сигнал на закрытие шлагбаумов, включение светофора и поднятие защитных барьеров», – отметил главный эксперт отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского округа Виталий Кубраков.
В администрации попросили жителей и гостей округа соблюдать простые правила.
«Не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах. Используйте только специально оборудованные пешеходные переходы, мосты или тоннели. Не забирайтесь на крыши вагонов, цистерн, контейнеров. Не садитесь на тормозные площадки и не цепляйтесь за вагоны поездов», – сказали в пресс-службе.Там также посоветовали, приближаясь к железнодорожному переходу, убедиться в отсутствии приближающегося поезда. Для этого нужно внимательно смотреть по сторонам и слушать сигналы. Во время перехода через железнодорожные пути пользоваться наушниками и отвлекаться на мобильный телефон опасно.
В администрации также посоветовали разъяснить детям смертельную опасность игр вблизи железной дороги и недопустимость зацепинга.