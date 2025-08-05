В Пушкине готовят к открытию школьный корпус на 1050 мест
Видео: пресс-служба Минобразования МО
Новый корпус образовательного комплекса №11 в ЖК «Новое Пушкино», рассчитанный на 1050 учеников, откроется 1 сентября. Жилой комплекс расположен на территории Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В новом корпусе расположены просторные классы с новейшим оборудованием. А особенностью комплекса станет разнообразие доступных ученикам спортивных занятий.
«Школьники смогут заниматься волейболом и баскетболом, тхэквондо и дзюдо, а также спортивными бальными и эстрадными танцами», — отмечается в сообщении.Кроме того, на пришкольной территории оборудованы теплицы, где можно будет изучать биологию, а также развивать у ребят навыки работы с растениями.