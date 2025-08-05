В Пушкине готовят к открытию школьный корпус на 1050 мест

05 августа 2025, 14:56

Видео: пресс-служба Минобразования МО

Новый корпус образовательного комплекса №11 в ЖК «Новое Пушкино», рассчитанный на 1050 учеников, откроется 1 сентября. Жилой комплекс расположен на территории Пушкинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.





В новом корпусе расположены просторные классы с новейшим оборудованием. А особенностью комплекса станет разнообразие доступных ученикам спортивных занятий.





«Школьники смогут заниматься волейболом и баскетболом, тхэквондо и дзюдо, а также спортивными бальными и эстрадными танцами», — отмечается в сообщении.