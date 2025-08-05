Уборку территорий в Раменском проводят по 15 адресам
Фото: Раменский медиацентр
В Раменском продолжаются работы по содержанию городских территорий. Их выполняет муниципальное бюджетное учреждение «Содержание и благоустройство», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«5 августа убирают проезды, тротуары, дворы и общественные пространства по 15 городским адресам. В список вошли дома на улицах Высоковольтная, Гурьева, Дачная, Донинском шоссе, Карла Маркса, Космонавтов, Красноармейская, Народная, Свободы, Спортивный проезд, Стальконструкции и Чугунова», – уточнили в пресс-службеТам добавили, что такие работы проводятся каждый день для поддержания в городе чистоты.