На переходе у станции Подлипки-Дачные завершили монтаж пролётного строения
Надземный пешеходный переход через железнодорожные пути строят у станции Подлипки-Дачные в Королёве. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В настоящее время готовность объекта достигла 25%.
«Строители завершили монтаж второй части пролетного строения. Так что теперь обе части пролёта будущего перехода установлены в проектное положение. Завершён также монтаж опорных частей. Сейчас основные работы сосредоточены на строительстве павильонов будущего перехода», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.Длина пролёта составляет 61 метр, а общая протяжённость перехода, согласно проекту, — 83 метра.
Объект соединит районы Центральный, Юбилейный и Завокзальный.
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