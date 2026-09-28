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На переходе у ЖК «Рублёвский» в Одинцове собрали вторую часть пролёта

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Сборку второй части пролёта завершили на строительстве пешеходного перехода над железной дорогой у жилого комплекса «Рублёвский» в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Общая строительная готовность объекта составляет сейчас 36%.

«На строительной площадке собрали металлоконструкции пролета. В настоящее время рабочие занимаются переборкой стыков и готовят элементы конструкции к окраске. На площадке задействованы 16 человек», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.
Он добавил, что следующим этапом строительства станет подготовка собранной части пролёта к установке в проектное положение.

Закончить постройку пешеходного перехода планируют до конца текущего года.
Лев Каштанов

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