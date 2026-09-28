На переходе у ЖК «Рублёвский» в Одинцове собрали вторую часть пролёта
Сборку второй части пролёта завершили на строительстве пешеходного перехода над железной дорогой у жилого комплекса «Рублёвский» в Одинцовском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Общая строительная готовность объекта составляет сейчас 36%.
«На строительной площадке собрали металлоконструкции пролета. В настоящее время рабочие занимаются переборкой стыков и готовят элементы конструкции к окраске. На площадке задействованы 16 человек», — рассказал глава регионального Минтранса Марат Сибатулин.Он добавил, что следующим этапом строительства станет подготовка собранной части пролёта к установке в проектное положение.
Закончить постройку пешеходного перехода планируют до конца текущего года.