Расписание электричек Ленинградского направления изменится 2 октября

28 сентября 2026, 11:51

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится в пятницу, 2 октября, из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.





Работы будут проходить на перегоне между станциями Подсолнечная и Поварово.





«В связи с этим ряд электричек, курсирующих между Москвой и Клином, отменят, а у некоторых составов сократят маршрут», — говорится в сообщении.