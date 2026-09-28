Расписание электричек Ленинградского направления изменится 2 октября
График движения пригородных поездов Ленинградского направления изменится в пятницу, 2 октября, из-за дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
Работы будут проходить на перегоне между станциями Подсолнечная и Поварово.
«В связи с этим ряд электричек, курсирующих между Москвой и Клином, отменят, а у некоторых составов сократят маршрут», — говорится в сообщении.Кроме того, на участке Тверь — Лихославль — Тверь временно отменят поезда №6791 и №6792.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных табло на вокзалах и станциях. Кроме того, расписание доступно в онлайн-формате на сайте компании-перевозчика и в приложении «РЖД Пассажирам».