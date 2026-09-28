В Пушкине обсудили вопросы безопасности на железной дороге
Обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры в Пушкинском округе обсудили на заседании профильной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Встречу провёл замглавы округа Максим Прибытков. В мероприятии приняли участие представители администрации и специалисты Александровской дистанции пути (ПЧ-11).
«В зону особого внимания попали железнодорожные переезды, переходы и подходы к платформам. Собравшиеся отметили, что эти объекты должны соответствовать всем современным требованиям безопасности», — говорится в сообщении.По итогам заседания ответственные стороны наметили ряд шагов по предотвращению травматизма на железной дороге и повышению комфорта пассажиров.