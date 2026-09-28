С начала лета здоровье в парках Подмосковья проверили около 5000 жителей
В парках семи округов Подмосковья в минувшую субботу работали выездные бригады врачей. Жители могли бесплатно пройти профилактическое обследование.
В этом году сезон выездных профосмотров в парках региона завершён, сообщил зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«С начала лета в акции «Проверь своё здоровье в парке» приняли участие почти 5000 жителей региона, а в прошедшую субботу такой возможностью воспользовались 111 человек. Во время акции жители могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования первого этапа диспансеризации. При необходимости пациентов направляли на дополнительное обследование в поликлинику. Результаты осмотра доступны в личном кабинете пациента на региональном портале «Здоровье», – уточнил Забелин.Как напомнили в пресс-службе Минздрава Московской области, регулярная диагностика помогает вовремя выявлять заболевания и начинать лечение на ранних стадиях, что существенно повышает его эффективность.