На первенстве России по кикбоксингу в Одинцове собрались порядка 3000 спортсменов

05 июня 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Одинцовском городском округе финишировало первенство России по кикбоксингу. Участниками соревнований стали около 3000 спортсменов, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Турнир в парк-отеле «Покровское» проходил в два этапа. Сначала на площадки вышли участники ринговых дисциплин – фулл-контакт, лоу-кик и К1. Состязания в этих категориях собрали 1620 спортсменов из 76 регионов. Затем стартовало первенство по татами-дисциплинам – сольным композициям, лайт-контакту и поинтфайтингу. В нём участвовали 1279 спортсменов из 56 регионов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

По итогам турнира были отобраны участники сборной России для выступления на первенстве мира, которое пройдёт осенью в Колумбии.

«Первенство продемонстрировало высокий уровень конкуренции. Были отмечены рекордный рост участников и высокий уровень мастерства спортсменов. Тренерский штаб сборной команды России высоко оценил объективность судейства, что является немаловажным фактором. По результатам первенства были отобраны восемь судей, удостоенных специального приза «Лучший судья» соревнований», – сказал председатель судейской коллегии Федерации кикбоксинга России, главный судья первенства страны Эдгар Саарян.