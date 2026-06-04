Тяжелоатлет Даниил Петров из Подмосковья завоевал три медали первенства России

04 июня 2026, 11:33

оригинал Даниил Петров (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три золотые медали завоевали представитель Московской области Даниил Петров на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок 15-23 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходят с 1 по 7 июня в Ноябрьске. За награды сражаются более 200 спортсменов из 41 российского региона.





«Даниил Петров выступал в весовой категории до 67 килограммов и показал лучший результат в рывке (116 кг), толчке (155 кг) и в сумме двоеборья (271 кг). Второе место в этой категории занял атлет из Оренбургской области, а третье — представитель Чечни», — говорится в сообщении.