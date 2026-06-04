Подмосковная теннисистка Андреева впервые вышла в финал «Ролан Гаррос»

04 июня 2026, 19:39

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева вышла в финал Открытого чемпионата Франции. В полуфинале она разгромила украинку Марту Костюк со счётом 6:1, 6:3, сообщил в пресс-службе Минспорта Московской области.





19-летняя Андреева впервые пробилась в финал турнира Большого шлема и стала самой юной финалисткой соревнований такого уровня во Франции за последние 30 лет.

«Ждём полуфинала Дианы Шнайдер и российского финала в Париже», – отметили в пресс-службе.