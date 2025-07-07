На первый форум молодых семей в Мытищах собрались более 100 участников
Свыше 100 участников собрал форум молодых семей в Мытищах. Встреча прошла в молодёжном центре «Импульс», сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Подмосковья.
«В преддверии Дня семьи, любви и верности мы впервые провели масштабный форум для молодых семей региона. Для них была организована насыщенная программа, включающая лекции, семинары и общение со спикерами на темы построения крепких отношений, безопасности детей и сохранения семейных ценностей», – рассказала глава министерства Екатерина Швелидзе.
Для участников провели занятия по разным темам семейной жизни – от финансовой грамотности до психологии. Особое внимание уделили воспитанию детей и созданию гармоничной семейной атмосферы.
Помимо этого, обсудили, как справляться с трудностями, разрешать конфликты и искать взаимопонимание.
В министерстве добавили, что для детей работали интерактивные площадки. Им предложили аквагрим, настольные игры и мастер-классы. Малыши с родителями сплели тактические браслеты для военных.