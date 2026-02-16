На первом творческом фестивале в Видном представили более 30 снеговиков
В парке «Апаринки» города Видное Ленинского городского округа впервые прошёл творческий фестиваль-конкурс «Видный Снеговик». Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.
Участниками фестиваля стали более 30 команд, в том числе семейные коллективы, группы учащихся, сотрудники организаций и обычные граждане.
«Мы впервые проводили этот конкурс-фестиваль и рады, что погода позволила воплотить задуманное. Школы, учреждения культуры и семьи представили творческие работы, каждая из которых отличалась оригинальным подходом. Уверена, что мероприятие станет традиционным», – сказала замначальника Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.
Для гостей работали ярмарка с тематической атрибутикой, фотозона и фотовыставка «История снеговика», зона тёплого очага. Помимо этого, проводились мастер-классы по росписи, игровая программа и концерт. Кульминацией стал парад снеговиков, на котором были представлены заранее созданные скульптуры.
Работы оценивали по таким критериям, как оригинальность и творческий подход, художественное исполнение и эстетичность, сложность и техника исполнения, соответствие теме. А для желающих организовали конкурс на лучшую фигуру из снега. Участники создавали скульптуры прямо на площадке.
Фестиваль завершился церемонией награждения. Победители, занявшие места на пьедестале, получили специальные призы. В дополнительных номинациях отметили самые яркие работы. Всем участникам раздали памятные сувениры и медали.