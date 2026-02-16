На первом творческом фестивале в Видном представили более 30 снеговиков

16 февраля 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Станислава Каторова

В парке «Апаринки» города Видное Ленинского городского округа впервые прошёл творческий фестиваль-конкурс «Видный Снеговик». Об этом сообщили в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.





Участниками фестиваля стали более 30 команд, в том числе семейные коллективы, группы учащихся, сотрудники организаций и обычные граждане.

«Мы впервые проводили этот конкурс-фестиваль и рады, что погода позволила воплотить задуманное. Школы, учреждения культуры и семьи представили творческие работы, каждая из которых отличалась оригинальным подходом. Уверена, что мероприятие станет традиционным», – сказала замначальника Управления по делам молодёжи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Лариса Лазарева.

Фото: пресс-служба Станислава Каторова