На пищевой фабрике в Сергиевом Посаде создадут около 800 рабочих мест

06 марта 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Крупную фабрику по производству пищевых полуфабрикатов строит в городском округе Серебряные Пруды компания «Рузком». Благодаря предприятию в муниципалитете появится ещё более 790 рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





На фабрике будут выпускать сырники с начинками, творожные палочки, рисовые, гречневые и овощные крокеты, а также наггетсы из курицы и индейки — всего около 31 тысячи тонн продукции в год.





«Строительство предприятия началось в 2024 году. В настоящее время его готовность составляет около 22%. На объекте монтируют несущие и ограждающие конструкции», — говорится в сообщении.