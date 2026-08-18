На пищевом производстве в Люберцах нашли более 130 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Свыше 130 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, выявили полицейские в ходе проверки территории организации по производству пищевых полуфабрикатов в посёлке Томилино округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Нелегалы прибыли в Россию из стран Азии, Африки и Латинской Америки.
«На 133 человек составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. А на 90 из них — еще и за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на сумму от пяти до семи тысяч рублей. Все они должны будут покинуть нашу страну. 27 мигрантов поместили в Центр временного содержания, чтобы потом депортировать.