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На пищевом производстве в Люберцах нашли более 130 нелегальных мигрантов

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Свыше 130 иностранцев, нарушающих миграционное законодательство, выявили полицейские в ходе проверки территории организации по производству пищевых полуфабрикатов в посёлке Томилино округа Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Нелегалы прибыли в Россию из стран Азии, Африки и Латинской Америки.

«На 133 человек составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. А на 90 из них — еще и за нарушение режима пребывания на территории России», — говорится в сообщении.
Каждого из нарушителей оштрафовали на сумму от пяти до семи тысяч рублей. Все они должны будут покинуть нашу страну. 27 мигрантов поместили в Центр временного содержания, чтобы потом депортировать.
Лев Каштанов

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