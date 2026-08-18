Россиянин изрезал ножом двух женщин и сбежал

18 августа 2026, 09:03

Мужчина напал с ножом на двух женщин в квартире на Сахалине

Фото: iStock/Diy13

В Южно-Курильске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя после нападения с ножом на двух женщин. Об этом информирует СУ СКР по Сахалинской области.