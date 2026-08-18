Россиянин изрезал ножом двух женщин и сбежал
В Южно-Курильске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя после нападения с ножом на двух женщин. Об этом информирует СУ СКР по Сахалинской области.
В ночь на 18 августа на Курильском проспекте в квартире одного из домов произошло трагическое событие. По данным следствия, мужчина нанес не менее двух ножевых ударов в грудь своей знакомой. Полученные ранения оказались смертельными.
Затем нападавший атаковал вторую женщину, ранив ее в грудь и живот. Прохожие оказали ей первую помощь, что позволило ей выжить.
После нападения злоумышленник скрылся. В настоящее время сотрудники Следственного комитета и полиции активно работают над его розыском. Проводятся следственные мероприятия и оперативно-разыскные действия.
Читайте также: