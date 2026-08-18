В Бурятии нашли тело третьего пассажира, пропавшего после падения грузовика в реку
В Бурятии обнаружили тело третьего пассажира, пропавшего после того, как грузовик затонул при попытке пересечь реку Бамбуйку. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Инцидент произошёл 1 августа. Водитель занимался частными перевозками и в ходе переправы через реку не справился с управлением – машина опрокинулась и ушла под воду. Шофёр успел выбраться, но трое мужчин, находившихся в кабине, остались внутри.
Спустя некоторое время спасатели нашли тела двоих из них ниже по течению. Третьего пассажира обнаружили гораздо дальше – примерно в 22 километрах от места трагедии, в районе устья реки Пашков Ключ. В отношении выжившего водителя возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
Ранее «Радио 1» передавало, что спасатели обнаружили группу туристов из Севастополя, которые пропали на Эльбрусе. Поиски альпинистов длились более шести часов.
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