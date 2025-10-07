На платформе RUSSPASS теперь можно спланировать путешествие в Сергиев Посад

07 октября 2025, 17:40

оригинал Фото: Istock / scaliger

Платформа планирования путешествий RUSSPASS пополнилась специальным разделом о «Золотом кольце». Теперь пользователи могут больше узнать о легендарном маршруте, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.