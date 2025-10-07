На платформе RUSSPASS теперь можно спланировать путешествие в Сергиев Посад
Платформа планирования путешествий RUSSPASS пополнилась специальным разделом о «Золотом кольце». Теперь пользователи могут больше узнать о легендарном маршруте, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В «Золотое кольцо» входит старинный подмосковный город Сергиев Посад. Его основная достопримечательность – Троице-Сергиева лавра. Монастырь, основанный преподобным Сергием Радонежским, – символ православной России и объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Там хранятся мощи преподобного. Пятиярусный иконостас украшен работами Андрея Рублёва. В лавре находятся также другие духовные и культурные реликвии.
Музей-заповедник и старинная усадьба Абрамцево – культурно-исторический комплекс, который в разное время принадлежал знаменитым меценатам. Там гостили и творили Васнецов, Врубель, Репин, а Гоголь писал второй том «Мёртвых душ».
Особая гордость городского округа – народные художественные промыслы. Сергиев Посад славится знаменитыми на весь мир матрёшками. Мастера Богородской фабрики резьбы по дереву уже четыре века создают резные деревянные игрушки и скульптуры.
Познакомиться с вкусами города можно в «Сергиевской кухмистерской» – интерактивном музее с мастер-классами и экскурсиями, а также в ресторане, где подают блюда русской кухни по старинным рецептам.
Любителям этнографии и необычных впечатлений понравится этнопарк «Кочевник». В нём можно познакомиться с культурой кочевых народов, увидеть настоящие юрты и попробовать национальные блюда.
Для гостей и жителей открыты парки. В «Скитских прудах» можно посетить кинотеатр под открытым небом, культурные мероприятия, погулять всей семьёй, полюбоваться каскадом прудов. Новый парк «Загорское море» привлекает отдыхом от городской среды и великолепными природными видами.
В новом разделе о «Золотом кольце» можно найти информацию о тематических маршрутах, календаре событий, статьи RUSSPASS Журнала и забронировать готовые туры. Путешественники могут выбрать из более чем 25 предлагаемых маршрутов индивидуальное направление для поездок по Золотому кольцу с учётом сезонной, культурной и фестивальной повестки. Размещённая там же интерактивная карта ключевых объектов поможет отметить главные точки маршрута.
