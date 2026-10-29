Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли более 2000 человек

29 октября 2026, 10:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше двух тысяч человек прошли обучение в школах паллиативного пациента Московской области с момента их запуска, в том числе в текущем году — около 750 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.





В школах объясняют, как ухаживать за паллиативными пациентами и обеспечивать им максимально возможный комфорт. Занятия ведут врачи паллиативной помощи и смежных направлений, а также психологи.





«Первая такая школа открылась в 2024 году. В настоящее время в Подмосковье их насчитывается уже 42. В ходе занятий слушатели осваивают практические приёмы ухода за паллиативными больными — от проведения гигиенических процедур до выявления тревожных признаков», — сказал зампред правительства области — глава регионального Минздрава Максим Забелин.