Писатель Рудольф Баландин провел творческий вечер в подмосковном Пушкино

09 декабря 2025, 13:40

В МБУ «Центральная библиотека» города Пушкино организовали встречу в рамках литературно-музыкальной гостиной «Лира». Главным героем вечера стал писатель Рудольф Константинович Баландин, автор 129 книг. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Пушкинский



На встрече автор поделился тем, как наука помогает ему осмысливать глобальные вопросы времени, климата и истории.рассказал о своих взглядах на жизнь великих личностей, таких как Эйнштейн, Вернадский, Кропоткин, Циолковский, Ферсман, Ломоносов, Сергий Радонежский и Андрей Рублёв.Каждая история вдохновляла слушателей и давала повод по-новому взглянуть на известные исторические события и открытия. Ведущими стали заслуженные писатели России. Их живой диалог с автором сделал вечер по-настоящему теплым, интересным и запоминающимся.