В Сергиевом Посаде решили проблемы с межеванием сразу на 20 территориях

09 декабря 2025, 14:08

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Сергиево-Посадском городском округе завершили комплексные кадастровые работы сразу в 20 садовых товариществах и микрорайонах с частной застройкой. Такие работы помогают решить давние проблемы с границами участков, оформлением домов в собственность и подключением к коммуникациям. Об этом сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.





В отличие от обычного межевания, когда каждый собственник заказывает услуги отдельно, комплексные кадастровые работы проводят сразу на всей территории — в деревне, поселке или СНТ. Заказчиком выступает муниципалитет, а финансирование идет из федерального бюджета. Для жителей это бесплатно.

​Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

Один из примеров — участок жителя Сергиева Посада Леонида Краснова. По его словам, раньше из-за разного времени межевания у соседей появлялись наложения границ.



«И так получилось, что на наш участок со всех сторон были наложения. Мы оба привели в соответствие, выровняли, убрали все наложения и зарегистрировали все объекты капитального строительства. Мы не платили никаких госпошлин, никуда не ходили», — рассказал Леонид Краснов.