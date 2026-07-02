На площадках «Мегабак» за полтора года собрали более 670 тонн металла

02 июля 2026, 11:21

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 670 тонн металла сдали на переработку в Московской области через площадки «Мегабак» с начала 2025 года. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин на выездном круглом столе в Лобне, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Участие в мероприятии, посвящённом формированию экономики замкнутого цикла, приняли федеральные и подмосковные депутаты.





«В настоящее время в 52 округах Московской области работает 61 площадка «Мегабак». На ней собирают различное вторсырьё, в том числе металл. За его сдачу можно получить оплату. С января прошлого года на таких площадках собрали более 670 тонн металла», — сказал Шапкин.