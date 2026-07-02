В одинцовском ЖК «Резиденция Сколково» создадут Сиреневый бульвар
Сиреневый бульвар появится на территории жилого комплекса бизнес-класса «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе: там высадят десятки кустов сирени и разобьют цветники. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Бульвар соединит Луговую и Каштановую улицы, его общая протяжённость составит 250 метров.
«Две полосы движения для автомобилей по середине разделит пешеходная зона с площадками для отдыха. Помимо сирени, там высадят многолетники фиолетово-розовых цветов: гортензию, спирею, котовник Фассена и шалфей дубравный. Благодаря этому бульвар будет цвести с весны до осени», — говорится в сообщении.Кроме того, на искусственных возвышениях посадят вербейник монетчатый и седум.