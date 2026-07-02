В Ногинске завершили строительство детско-взрослой поликлиники

02 июля 2026, 10:36

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Строительство поликлиники для взрослых и детей, рассчитанное на 500 посещений в смену, завершили на 2-й Глуховской улице в Ногинске. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





В настоящее время рабочие заканчивают обустройство кабинетов и настройку оборудования.





«Во взрослом отделении за смену смогут принять 350 пациентов, в детском — 150. В здании, адаптированном для маломобильных посетителей, удобные кабинеты и зоны ожидания. Установлены маммограф, флюорограф и рентген-аппарат. А на прилегающей территории проведено благоустройство — там разбили газоны, посадили деревья и кустарник и установили скамейки», — говорится в сообщении.