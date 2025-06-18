В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 1,4 тыс. медиков
Более 1,4 тыс. медицинских работников трудоустроились в Московской области за три года благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Программа «Приведи друга» реализуется в регионе с 2022 года. За это время благодаря ей в наши медицинские организации вышли на работу более 1,4 тыс. медработников, в том числе с начала этого года — почти 200», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.По условиям программы, сотрудники государственных медучреждений Московской области могут получить премию за привлечение на работу врачей, фельдшеров и медсестёр. Размер выплаты составляет до 128 тысяч рублей. Премия выплачивается в два этапа: первая половина при зачислении нового сотрудника на работу и вторая половина — после того, как новичок отработал три месяца.
Полная информация о мерах поддержки медиков в Московской области размещена по ссылке.