В Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроились 1,4 тыс. медиков

18 июня 2025, 12:38

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Более 1,4 тыс. медицинских работников трудоустроились в Московской области за три года благодаря программе «Приведи друга». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«Программа «Приведи друга» реализуется в регионе с 2022 года. За это время благодаря ей в наши медицинские организации вышли на работу более 1,4 тыс. медработников, в том числе с начала этого года — почти 200», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.