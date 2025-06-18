Власти Павловского Посада проверили ход ремонта дорог и благоустройства

18 июня 2025, 12:02

Видео: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Выездную проверку хода благоустройства общественных пространств и ремонта дорог провёл глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов совместно со специалистами городских служб. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ходе выезда участники проверки осмотрели ход обустройства тротуара на Карповской улицы. Эти работы должны быть завершены до 10 июля, а затем рабочие приступят к ямочному ремонту асфальта на проезжей части.



Завершается укладка асфальта на тротуаре в Игнатьевском переулке, а на улице Урицкого тротуар будет готов до 5 июля, а потом начнётся ремонт дороги. На улице Ленина асфальтовые работы закончены, осталось только закончить покраску бордюров и нанести дорожную разметку.



В рамках объезда территорий Денис Семёнов также встретился с жителями дома №33 по Южной улице.





«Людей больше всего волнуют вопросы ямочного ремонта, состояние дворов, подъездов и содержание домов. Все вопросы взял под личный контроль», — сказал Денис Семёнов.