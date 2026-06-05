На ПМЭФ-2026 представили подмосковные народные промыслы

05 июня 2026, 21:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году впервые организовали стенд «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», созданный Минпромторгом России.





От Подмосковья свои изделия представляют фабрика лаковой миниатюры «Федоскино», Жостовская фабрика декоративной росписи и Объединение «Гжель», рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Стенд на выставке, работающей в рамках форума, объединил предприятия и мастеров разных регионов страны.

«В экспозиции фабрики «Федоскино» – эксклюзивные шкатулки, панно и миниатюры, выполненные в узнаваемой технике многослойного письма масляными красками по папье-маше. Кроме того, фабрика представила коллаборации, в которых вековые традиции гармонично сочетаются с современным дизайном. Жостовская фабрика показала знаменитые на весь мир подносы и чайную композицию – самовар с подстаканниками. Гжельская фабрика фарфора представила на ПМЭФ элегантную чайную посуду с традиционной синей росписью», – рассказали в ведомстве.