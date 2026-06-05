На ПМЭФ-2026 представили подмосковные народные промыслы
На Петербургском международном экономическом форуме в этом году впервые организовали стенд «Народные художественные промыслы: Искусство. Промыслы. История», созданный Минпромторгом России.
От Подмосковья свои изделия представляют фабрика лаковой миниатюры «Федоскино», Жостовская фабрика декоративной росписи и Объединение «Гжель», рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Стенд на выставке, работающей в рамках форума, объединил предприятия и мастеров разных регионов страны.
«В экспозиции фабрики «Федоскино» – эксклюзивные шкатулки, панно и миниатюры, выполненные в узнаваемой технике многослойного письма масляными красками по папье-маше. Кроме того, фабрика представила коллаборации, в которых вековые традиции гармонично сочетаются с современным дизайном. Жостовская фабрика показала знаменитые на весь мир подносы и чайную композицию – самовар с подстаканниками. Гжельская фабрика фарфора представила на ПМЭФ элегантную чайную посуду с традиционной синей росписью», – рассказали в ведомстве.
Особенностью этого года стало участие в выставке художников производств. Представители подмосковных предприятий не только демонстрируют посетителям свои работы, но и проводят мастер-классы, знакомящие с основами росписи.
29-й Петербургский международный экономический форум проходит в северной столице с 3 по 6 июня. Он считается крупнейшим событием в деловой жизни России.