Подмосковье примет отборочные этапы фестиваля уличных танцев

03 июня 2026, 17:41

Видео: Министерство культуры и туризма Московской области

6 и 7 июня в Подмосковье пройдут отборочные этапы II фестиваля «Область танцевальных культур». В этом году организаторы пригласили к участию танцоров уличных направлений со всей России. Подать заявку можно до 18:00 5 июня, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.