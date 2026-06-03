Подмосковье примет отборочные этапы фестиваля уличных танцев
Видео: Министерство культуры и туризма Московской области
6 и 7 июня в Подмосковье пройдут отборочные этапы II фестиваля «Область танцевальных культур». В этом году организаторы пригласили к участию танцоров уличных направлений со всей России. Подать заявку можно до 18:00 5 июня, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Первый день фестиваля состоится 6 июня на площади перед ДК «Подмосковье» в Красногорске. Участники продемонстрируют мастерство в брейкинге в различных возрастных категориях, а также в формате командных и парных батлов.
Одним из главных событий программы станет битва брейк-школ Московской области в формате 5х5. Победители этой номинации представят регион на чемпионате мира Top of the Country 2026 в Китае. Вечернюю программу дополнят выступления профессиональных танцоров и музыкального артиста.
7 июня фестиваль продолжится в городском парке Лобни. Здесь участники поборются за выход в финал в направлениях хип-хоп, хаус и паппинг. После отборов зрителей ждут батлы, показательные выступления ведущих танцоров и международные поединки между приглашенными российскими и зарубежными участниками.
Отдельной частью программы станут мастер-классы от известных представителей мировой танцевальной сцены. Занятия проведут Jimmy, QuickSilver, Isaki, Neoh, Iron Mike и Willis. Оценивать конкурсантов будет международное жюри, в состав которого вошли танцоры и судьи из Южной Кореи, Франции, Китая, Японии и России.
Лучшие участники отборочных этапов выступят в финале фестиваля и на гала-концерте 6 сентября. Победители получат возможность представить Россию на крупных международных соревнованиях, включая чемпионат мира WFADS, чемпионат мира Top of the Country 2026 в китайском Нингбо и фестиваль Summer Dance Japan в Осаке. Подать заявку можно на сайте проекта.
Организатором проекта выступает АНО «Московская областная дирекция по развитию парков». Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла. Информационный партнер фестиваля — Федеральный портал о танцах Dance.ru.
Читайте также: