В Подмосковье планируют внедрить оплату в автобусах по геопозиции

04 июня 2026, 16:49

оригинал Андрей Воробьёв и Евгений Титов (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Оплату поездки в автобусе по геопозиции планирует внедрить в Московской области Сбер. Соглашение о развитии транспортной системы региона подписали губернатор Андрей Воробьёв и вице-президент – председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Новое цифровое решение позволит ускорить время посадки пассажиров, что особенно важно в часы пик.





«При оплате проезда по геопозиции не нужно будет прикладывать карту или смартфон к валидатору. Когда проект будет реализован, он позволит сэкономить до 30% времени на посадку пассажиров. Благодаря этому автобусы не будут подолгу задерживаться на остановках», — сказал Андрей Воробьёв.







