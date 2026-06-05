На ПМЭФ подписали шесть соглашений по развитию подмосковного агропрома
Московская область подписала на Петербургском международном экономическом форуме шесть инвестиционных соглашений в сфере агропрома на 22 миллиарда рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Ключевым направлением соглашений стало развитие молочного животноводства.
«В регионе построят несколько современных молочно-товарных ферм. В Наро-Фоминском округе «Совхоз «Головково» планирует реализацию проекта на 2300 голов фуражного стада с инвестициями 3,9 млрд рублей. В Зарайске компания «Сельхозпродукты» построит комплекс на 2400 голов, вложив в проект 3,3 млрд рублей. В Щёлкове фермерское хозяйство создаст ферму на 1000 голов крупного рогатого скота с инвестициями в миллиард рублей», – рассказали в ведомстве.
Планируется развивать и другие направления. Так, в Электростали возведут вторую очередь тепличного комплекса «Иванисово» с инвестициями более 11,8 млрд рублей. ООО «Норковая ферма «Мазаль» создаст в Кашире ферму полного цикла по разведению и выращиванию норки. Объём инвестиций в проект составит миллиард.
«Мясокомбинат Клинский» продолжит реконструкцию и модернизацию производства мясных и колбасных изделий. Компания завершила первый этап проекта стоимостью два миллиарда рублей. Объём инвестиций во второй этап составит миллиард.
Как отметили в министерстве, реализация проектов позволит не только нарастить сырьевую базу, но и расширить мощности переработки.
ПМЭФ 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Это одно из ключевых деловых событий страны, каждый год объединяющее представителей власти, бизнеса и инвесторов для обсуждения приоритетов экономического развития.