В Кашире построят комплекс по разведению норок
Высокотехнологичный звероводческий комплекс, в котором будут выращивать норок, появится в округе Кашира. Соглашение об этом подписали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и гендиректор компании «Норковая ферма Мазаль» Руслан Пашаев на полях ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба правительства региона.
Для реализации проекта инвестору предоставят три участка земли общей площадью 155 гектаров.
«На ферме планируется использовать автоматизированные системы кормления, мониторинга здоровья животных и контроля качества продукции. Предусмотрены научно-исследовательское подразделение и подготовка специалистов. Общий объём инвестиций оценивается в миллиард рублей, будет создано 65 рабочих мест», — сказал Андрей Воробьёв.Общая мощность предприятия составит 30 тысяч голов датской норки. Запустить его собираются в два этапа: первый — в третьем квартале 2028 года, второй — в третьем квартале 2030 года.
Мех будут продавать в России, а также экспортировать в страны Азии.