Правительство Подмосковья и ВТБ будут вместе развивать промышленную инфраструктуру

05 июня 2026, 15:47

оригинал А. Воробьёв и А. Костин (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о стратегическом партнёрстве. Регион вместе с банком будут вместе развивать промышленную инфраструктуру, создавать рабочие места, поддерживать малый и средний бизнес.





Важно, чтобы бизнесу в Подмосковье было комфортно, отметил глава региона.

«Это касается как малого и среднего бизнеса, так и крупных игроков, которые выбирают для локализации наши промышленные площадки – особые экономические зоны и индустриальные парки. Сегодня у нас почти 500 000 малых и средних предприятий. Мы стараемся развивать удобную и доступную инфраструктуру, предлагаем выгодные условия, которые помогают быстрее запускать и масштабировать проекты. Сегодня подписываем соглашение с ВТБ, направленное на укрепление сотрудничества, создание рабочих мест, развитие промышленной недвижимости. В перспективе в Особой экономической зоне «Максимиха» в Домодедово малый и средний бизнес сможет разместить современные производства, склады и офисы, выбрав помещение под свои потребности», – сказал Воробьёв.

А. Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Соглашение позволит эффективнее решать практические задачи, работая в одной логике с регионом. Сегодня компании и инвесторы всё чаще ищут не просто доступные индустриальные площадки, а понятные, стабильные условия, готовую инженерную инфраструктуру и сопровождение на всех этапах – от выбора локации до запуска производства. И в этом направлении мы с правительством Московской области работаем. Пример – ОЭЗ «Максимиха», где уже построен железнодорожный терминал, обеспечен доступ к автомобильной магистрали и вся необходимая инфраструктура», – отметил Костин.