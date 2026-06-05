Строительство акватермального комплекса в Ленинском округе завершат в этом году
Акватермальный комплекс строят на территории парка-отеля «Орловский» в Ленинском округе. Завершить работы планируют к концу текущего года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Губернатор региона Андрей Воробьёв подписал на ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве с гендиректором инвестора проекта — ООО «Парк-отель «Орловский» — Сергеем Лукьяновым.
«Акватермальный комплекс — это масштабный всесезонный проект, инвестиции в который составляют два с половиной миллиарда рублей. Уже к концу года там будут современный бассейн, водные горки и спа-зона, рассчитанные на большое количество семей. Благодаря новому объекту в округе появится ещё около 100 рабочих мест», — сказал Андрей Воробьёв.В настоящее время строительная готовность комплекса составляет 70%.