На поддержку аграриев Подмосковья направят 5,9 млрд рублей
Около 5,9 млрд рублей получат аграрии Московской области в текущем году в виде различных грантов и субсидий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
4,7 млрд рублей выделяются из подмосковного бюджета, а остальную сумму — 1,2 млрд рублей — предоставит федеральный бюджет.
«Основная поддержка предназначается для развития племенного животноводства: на эти цели передадут 1,8 млрд рублей. Производители молока получат поддержку в размере 1,2 млрд рублей. 648 миллионов рублей пойдут на развитие растениеводства и картофелеводства, 3050 млн рублей — на покупку сельхозоборудование и техники и 306 млн рублей — на развитие малых хозяйств», — рассказал глава министерства Сергей Двойных.Полная информация о мерах поддержки аграрных предприятий в Московской области размещается на портале «МОй АПК».